الحديد والصلب للمناجم تحقق 8.6 مليون جنيه أرباحا خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن نتائجها المالية في أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 8.59 مليون جنيه.

وحققت الشركة وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إيرادات بقيمة 25.271 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وسجل مجمل الربح خلال نفس الفترة مبلغ 10.716 مليون جنيه، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 0.008 جنيه

الجديد بالذكر أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية، طبقا لقرار عمومية الأخيرة المنعقدة يناير الماضي.