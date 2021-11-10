تقييم حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر يرتفع 14.5% إلى 2.24 مليار دولار

ارتفع تقييم حصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45% من أسهم شركة فودافون مصر إلى 2.24 مليار دولار، وفقا للقيمة المعلنة في صفقة استحواذ فوادكوم الجنوب إفريقية على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.

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وكان آخر تقييم معلن لحصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر يبلغ 1.957 مليار دولار وفقا للعرض الذي تقدمت به شركة الاتصالات السعودية STC قبل أشهر لشراء حصة فودافون الأم في فودافون مصر.

وبذلك يرتفع تقييم حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر بنحو 14.46% وفقا لفارق التقييم في العرضين.

ويبلغ إجمالي قيمة فودافون مصر وفقا لعرض فوداكوم 4.978 مليار دولار، في حين بلغ آخر تقييم وفقا لعرض STC نحو 4.349 مليار دولار.

ومع التزام فوداكوم بكافة بنود اتفاقية المساهمين المعدلة التي تم توقيعها فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر بتاريخ 7 يونيو 2021، ستحتفظ الشركة المصرية للاتصالات بالعديد من المزايا والحقوق الإضافية التي حصلت عليها مقابل حصول مجموعة فودافون علي حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون، ويبقى أمامها العديد من الخيارات التي تضمن لها تعظيم استثماراتها.

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وكان المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قد أشار أمس إلى أن التعديلات التي تمت على اتفاقية المساهمين تضمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن المساهمين بأن هذا الاستثمار ما زال يؤتي بثماره، فضلاً عن استمرار تعدد الخيارات المتاحة أمام المصرية للاتصالات للتعامل مع حصتها في شركة فودافون مصر بشكل عملي طبقاً لبنود اتفاقية المساهمين المعدلة بغض النظر عن وجود صفقة محتملة من عدمه.