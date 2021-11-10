بنك التعمير والإسكان يحقق 1.4 مليار جنيه أرباح مستقلة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ صعدت صافي الأرباح المستقلة لبنك التعمير والإسكان بعد الضريبة إلى 1.434 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.425 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وقفزت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 18.4% لتصل إلى 5.095 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.305 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة بنسبة 13.5% لتصل إلى 2.647 مليار جنيه مقابل 2.333 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع هامش الفوائد في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى2.451 مليار جنيه مقابل 1.972 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل نصيب السهم في الأرباح خلال نفس الفترة 9.2 جنيه مقابل 10.05 جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وعلق البنك على نتائج أعمال الفترة قائلا:” تمكن مصرفنا من تحقيق أرباح إجمالية قبل الضرائب قدرها 2.038 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.5% عن فترة المقارنة على الرغم من قيام البنك بتدعيم مخصصاته الائتمانية على كافة أنواعها بمبلغ 109 مليون جنيه مقارنة برد مخصصات ائتمان بمبلغ 190 مليون جنيه عن فترة المقارنة مما يساعد على تحقيق أهداف إدارة البنك في التحوط لتغطية مخصصات الائتمان لكي يتمكن مصرفنا من مواصلة دعم عملائه خلال مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا”.