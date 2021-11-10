جوجل تخسر دعوى قضائية أمام الاتحاد الأوروبي بسبب خرقها لمكافحة الاحتكار بقيمة 2.8 مليار دولار

سي ان بي سي _ قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بأن المفوضية الأوروبية كانت على حق بشأن تغريم جوجل بسبب خرقها لمكافحة الاحتكار.

ويأتي الحكم بعد أن قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في عام 2017 إن جوجل فضلت خدمات التسوق المقارنة الخاصة بها، وبناء عليه فرضت على الشركة غرامة قدرها 2.42 مليار يورو، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار، لخرقها قواعد مكافحة الاحتكار.

وكانت جوجل قد طعنت في الادعاءات باستخدام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.