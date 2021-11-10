وزير الاتصالات لبوابة دوت الخليج: تنظيم الاتصالات يبدي رأيه في تغيير هيكل ملكية فودافون مصر بعد الدراسة

رضوى إبراهيم _ قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريح خاص لبوابة دوت الخليج جورنال، أنه وفقا للترخيص الممنوح لشركة فودافون فإنها ستتقدم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلب للحصول على موافقته بشأن تعديل هيكل المساهمين، على أن يقوم الجهاز بإبداء رأيه بعد دراسة الطلب.

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كانت شركة فودافون قد أعلنت عن نيتها نقل حصتها البالغة 55% من أسهم فودافون مصر إلى فوداكوم الجنوب إفريقية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.74 مليار دولار.

وفي بيان مطول نشرته فودافون العالمية على موقعها الالكتروني، فإنها توقعت إتمام صفقة نقل الملكية نهاية مارس 2022، وقالت أن الصفقة تتطلب موافقات من جهار تنظيم الاتصالات بمصر، والرقابة المالية التابعة للبنك المركزي في جنوب إفريقيا.

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وارتفع تقييم إجمالي أسهم فودافون مصر وفقا للعرض المقدم من فوداكوم إلى 4.978 مليار دولار، بزيادة نحو 14.5% عن عرض شركة الاتصالات السعودية الذي تقدمت به قبل شهور والذي قيم إجمالي أسهم فودافون مصر بنحو 4.349 مليار دولار.