مجموعة عز العرب للسيارات تستضيف معرضا للفن المعاصر في ڨولڨو جاليري

شاهندة إبراهيم – أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية “ڨولڨو” السويدية في مصر، عن استضافة معرض للفن التشكيلي بالتعاون مع ArtTalks .

وقال الشركة في بيان، أن المعرض أقيم لأكثر من أسبوعين في “ڨولڨو جاليري”، أول صالة عرض للعلامة التجارية السويدية الفاخرة في مصر وشمال إفريقيا وفق المفهوم التسويقي الجديد والمبتكر الذي يجمع بين صالة العرض والكافيه؛ فهو وجهة مصممة لتغمر الزوار بالذوق السويدي الفريد.

ومن جانبه قال المهندس محمد أبو النور، مدير عام ڨولڨو مصر بمجموعة عز العرب للسيارات: “سعداء باستضافة هذا المعرض الفني القيم بالتعاون مع واحدة من أهم صالات العرض المصرية المتخصصة في الفن المعاصر.

هذا وأضاف: المعرض واحد من الفعاليات التي سنستضيفها لتقديم فلسفة العلامة التجارية “ڨولڨو” والثقافة السويدية والإسهام في نشرها على نطاق أوسع، فهدفنا من خلال ڨولڨو جاليري هو الإقتراب من عملائنا وتوفير تجربة فريدة ومتميزة لهم لإظهار لمحات عن السويد.

وتعد “ArtTalks” واحدة من أهم المعارض المصرية للفن المعاصر في القرن العشرين، حيث تأسست عام 2009 على يد فاتن مصطفى كنفاني، وهي محاضرة ومؤرخة فنية تركز أبحاثها على الحداثة المصرية في القرن العشرين.

ويعتبر “ڨولڨو جاليري” مصر هو تاسع فرع حول العالم يطبق مفهوم الصانع السويدي، من بعد أفرع ستوكهولم؛ ميلانو؛ طوكيو؛ مانهاتن؛ وارسو؛ سيول؛ تايبيه والكويت.

وهو يمثل نموذج فريد يجمع بين صالة العرض والكافيه بصورة غير تقليدية، وفي نفس الوقت، يعد ملتقى لعشاق وهواة العلامة التجارية السويدية العريقة، حيث يمكنهم من التعرف على أحدث نماذج السيارات التي تقدمها ڨولڨو لعشاقها، كما يوفر للعملاء تجربة شراء مميزة لسياراتهم مع الاستمتاع بالأجواء الفريدة والقهوة الغنية والأغذية الرائعة.

وجدير بالذكر أن صالة العرض الجديدة كليا للماركة التجارية ڨولڨو تقع في قلب حي الشيخ زايد، على مساحة 300 متر مربع.