التربية والتعليم تساهم بنسبة 30% في شركة مصر للإدارة التعليمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في “شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م” بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة، وتم النص على أنه لن يتم تحميل الخزانة العامة أي استحقاقات.

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تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس “شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م” بهدف إنشاء وتشغيل عدد 25 مدرسة بنظام” مدارس النيل المصرية”، كما أنه من بين اختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر التعليم العام والفني “قبل الجامعي” بجميع أنواعه ومراحله، في ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للسياسة العامة للدولة.