- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
إسلام فضل _ قال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن بعض المواد الخام ارتفعت خلال الفترات الماضية بنسبة تصل من 30 إلي 50% حتي الأن.
وأضاف صادق خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الشركة لم تقوم حتي الان بزيادة أسعار منتجاتها.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية ترتفع خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تصل من 200 إلي 250%، مقارنة شهريا.
30 % حصتنا السوقية في مصر الآن.. نخطط لنصبح رقم واحد
وأشار إلي أن حصتنا السوقية تصل حاليا إلي 30% في السوق المصري، ونتسهدف أن نكون رقم واحد في السوق خلال الفترات المقبلة.
ولفت إلي أن المقاطعة التي تمت خلال العام الماضي للمنتجات الفرنسية تأثرنا بها بشكل بسيط جدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير عام دانون: أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.