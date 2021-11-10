مدير عام دانون: أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%

إسلام فضل _ قال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن بعض المواد الخام ارتفعت خلال الفترات الماضية بنسبة تصل من 30 إلي 50% حتي الأن.

وأضاف صادق خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الشركة لم تقوم حتي الان بزيادة أسعار منتجاتها.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية ترتفع خلال شهر رمضان المبارك بنسبة تصل من 200 إلي 250%، مقارنة شهريا.

30 % حصتنا السوقية في مصر الآن.. نخطط لنصبح رقم واحد

وأشار إلي أن حصتنا السوقية تصل حاليا إلي 30% في السوق المصري، ونتسهدف أن نكون رقم واحد في السوق خلال الفترات المقبلة.

ولفت إلي أن المقاطعة التي تمت خلال العام الماضي للمنتجات الفرنسية تأثرنا بها بشكل بسيط جدًا.