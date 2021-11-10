الحكومة تحدد سعر شراء القمح المحلي عند 820 جنيها للأردب

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب.

وقال مجلس الوزراء في بيان أن السعر لتوريد القمح بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

أضاف أنه تم تحديد السعر وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.