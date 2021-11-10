منح التزام تنفيذ وتشغيل وصيانة محطة صب جاف لمدة 30 عام إلى تحالف من 3 شركات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاماً، إلى تحالف من 3 شركات.

تضم قائمة الشركات كل من: روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي.

ويأتي المنح وفقا لنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك من أجل استكمال الاجراءات القانونية قبل العرض على مجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعظيم الاستثمارات والاستفادة القصوى من البنية التحتية والموانئ المصرية، واتساقاً مع خطط الحكومة للتنمية وتوفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية، بالشراكة مع القطاع الخاص.