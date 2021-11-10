عاجل.. فودافون تتقدم لتنظيم الاتصالات بطلب تغيير هيكل ملكيتها غدا أو الأحد على أقصى تقدير

رضوى إبراهيم _ قال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر، أنه من المرتقب التقدم لجهاز تنظيم الاتصالات بطلب تغيير هيكلة ملكية الشركة غدا الخميس أو الأحد على أقصى تقدير.

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وأعلنت فودافون العالمية اليوم المضي في نقل ملكية حصتها البالغة ٥٥٪ في فودافون مصر إلى فوداكوم جنوب الإفريقية، في صفقة بقيمة 2.74 مليار دولار.

مسألة تغيير هيكل المساهمين خضعت للدراسة وقت تعديل اتفاق المساهمين مع المصرية للاتصالات

وأضاف عصام في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن فودافون العالمية توقعت في بيانها الصادر صباح اليوم، إتمام الصفقة نهاية مارس 2022، بناء على أنه الأجل الزمني الأقصى من وجهة نظرتها لإنجاز الموافقات والإجراءات اللازمة، خاصة أن هذه المسألة خضعت للدراسة وقت تعديل اتفاق المساهمين مع الشركة المصرية للاتصالات عقب اجتماع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية 2020.

ووفقا لبيان فودافون العالمية، فإن صفقة نقل ملكية حصتها في فودافون مصر إلى فوداكوم جنوب الإفريقية، تخضع لموافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر، والرقابة المالية في بنك الاحتياط الجنوب إفريقي.