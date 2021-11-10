أبوغالي موتورز الناقل الرسمي لمعرض Art d’Egypte

شاهندة إبراهيم – أعلنت مجموعة أبوغالي موتورز، أحدى الشركات المتخصصة في مجال حلول التنقل المتكاملة للأفراد والشركات في مصر، عن أنها ستتولى مهام الناقل الرسمي لفعاليات معرض Art d’Egypte للفن المعاصر، والذي يقام في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري بمنطقة أهرامات الجيزة تحت شعار “Forever Is Now .”

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذا الدور جاء في ضوء اهتمامها الكبير بدعم الفن والثقافة كراعي رسمي لمعظم الفعاليات الثقافية والفنية في مصر، بجانب تعزيز الترويج للفن المصري المعاصر عالميا.

كما تعمل الشركة على تدعيم الترويج للسياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء علي مواقع التراث المصري القديم والحفاظ عليها .

وبحسب البيان تحرص “أبوغالي موتورز” على تقديم خدمات النقل لكافة ضيوف المعرض الذي يضم جوقة من الفنانين المصريين والعالميين وخبراء ومؤسسات فنية رائدة في العالم، ويحظى الحدث برعاية وزارتي السياحة والآثار، والخارجية، فضلا عن منظمة اليونسكو وبدعم من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا في مصر، بالإضافة إلي المجلس الثقافي البريطاني .

وخلال الحدث سوف توفر مجموعة أبوغالي موتورز للحضور حلول تنقل سهلة وآمنة من خلال سيارات “لندن كاب” ومرسيدس، فضلا عن الترويج للمعرض من خلال الملصقات الإعلانية على هذه المركبات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تكون مجموعة أبوغالي موتورز راعيا وناقل رسمي لحدث فني وثقافي، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق عن أنها الناقل الرسمي لـ”مهرجان الجونة السينمائي” للسنة الرابعة علي التوالي، فضلا عن رعايتها لحفل ختام فعاليات هذا العام .

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تختار فيها Art d’Egypte موقعا تاريخيا فريدا في مصر لمعرضها، حيث شهدت نسخة عام 2017 إقامة المعرض الأول في المتحف المصري بميدان التحرير، وانتقلت في نسخة 2018 إلى قصر ومتحف المنيل، ثم جرى تنظيم المعرض في شارع المعز العريق فى عام 2019 وهو أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي في القاهرة التاريخية.