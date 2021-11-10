دانون: الصادرات تستحوذ علي 5% من إجمالي مبيعات الشركة

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إسلام فضل _ كشف هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، أن صادرات الشركة من إجمالي المبيعات تستحوذ علي 5%، مشيرًا إلي أن التصدير ارتفع العام الماضي بنسبة 67%، ونستهدف أن تصل إلي 100% خلال العام الجاري.
وأضاف صادق خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن أبرز الدول التي يتم التصدير أليها لبيا وفلسطين، كما نعتزم الدخول إلي السوق السوداني خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن حجم المبيعات ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة 25% بالرغم من الصعوبات التي واجهت كافة الشركات خلال الفترة الماضية وجاءت أبرزها تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدل التضخم.
وذكر أن المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، أن الشركة تستهدف زيادة حجم مبيعاتها خلال العامين المقبلين بنسبة 50%.
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