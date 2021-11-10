تطوير مصر تستثمر 2 مليار جنيه في 9 فنادق بمشروع المونت جلالة

بكر بهجت _ كشف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة تخطط لاستثمار 2 مليار جنيه في إقامة 9 فنادق بمشروع المونت جلالة الذي تقيمه في العين السخنة.

وأضاف خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن في المشروع، أن المرحلة الأولى بالمشروع ستضم 5 فنادق بطاقة 300 غرفة، والمرحلة الثانية ستضم 4 فنادق بواقع 700 غرفة.

وأوضح شلبي أن الاستثمارات الكلية للمشروع تصل إلى 18 مليار جنيه، موزعة على الشق السكني والفتدقي، لافتا إلى أن الشركة ستعيد النظر في قيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة مع التغير في أسعار التكلفة.

وتابع أن الشركة استثمرت نحو 1.5 مليار جنيه في أعمال الشبكات بالمرحلة الأولى من المشروع.