تطوير مصر تضخ 6 مليارات جنيه في مشروع المونت جلالة بالعين السخنة خلال 5 سنوات

بكر بهجت _ كشف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة ضخت حتى الآن نحو 6 مليارات جنيه في مشروع المونت جلالة الذي تقيمه في العين السخنة باستثمارات 18 مليار جنيه، لافتا إلى أن تلك القيمة تم ضخها في المشروع منذ بدء العمل به في شهر أبريل عام 2016.

وأضاف خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، أن الشركة أنهت نحو 51% من المرحلة الأولى، وبلغ عدد الوحدات الجاهزة للتسليم 2230 وحدة، منها 700 وحدة ستسلم بالمشروع نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن الشركة تسعى لطرح جزء جديد من المرحلة الأولى خلال الفترة الحالية.

وتابع أن خطة الشركة تتضمن تسليم نحو 1500 وحدة من المشروع خلال العام المقبل، ضمن خطتها الإجمالية لتسليم 2000 وحدة بالعام المقبل، مشيرا إلى أن هناك 480 وحدة تم تسليمها وسيتم تشغيل الخدمات الخاصة بها خلال الشهر المقبل على أن يكون التشغيل الكامل لها في الصيف المقبل.