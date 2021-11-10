دانون تستهدف الوصول بمراكز تجميع الألبان إلى 14 مركزا خلال عامين

إسلام فضل _ قال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن شركة دانون مصر تستهدف بالتعاون مع وزارة الزراعة التوسع في انشاء مراكز تجميع الألبان في محافظات مصر لتبلغ 14مركزا خلال عامين وبذلك تعتمد عليهم بنسبة 40%لتوفير الألبان.

وأضاف صادق خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الشركة تقوم من خلال مراكز تجميع الألبان بتقديم عدة خدامات بيطرية وصحية وتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل أو حفظ اللبن، وتشمل التدريب صحة الحيوان وتقوم بتزويد بعض الفلاحين بالأعلاف، كما تقوم بتزويد بالأدوية والتحصينات والتلقيح الصناعي، دعما للمشروع وتطوير الإنتاج والصحة الحيواني وتحسين السلالات.

وذكر أنه تم انشاء 7 مراكز تجميع لتمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة ،لافتا إلى أنه استفاد من مراكز التجميع نحو 8500 مزارع 70 %سيدات،ويمثلوا 25% من إنتاج الألبان.

وأشار إلي أن الشركة تبنت برنامج “العمدة” الذي أطلق في بداية عام 2010 من خلال توفير مجموعة مختارة من المنتجات الصحية مع خلق فرص عمل للموزعين الصغار وتحسين دخل التجار. يوجد حاليا 300 موزعا يمثلوا نحو40% من نقاط البيع البالغة 100 مركز.

وأوضح صادق أنه في إطار الشراكة مع وزارة الزراعة تستهدف الشركة التوسع في زراعة الفول الصويا والذرة في محافظة المنيا بخبرات عالمية وذلك لتقليل الاعتماد على استيراد الاعلاف وتوفير منتجات للمزارعين بجودة عالية وعائد تشجعهم على الزراعة.