تطوير مصر تبدأ مفاوضات للحصول على قرض مصرفي لتسريع الإنشاءات بمختلف المشروعات

بكر بهجت _ دخلت شركة تطوير مصر، في مفاوضات مع مجموعة من البنوك للحصول على تمويلات لتسريع وتيرة الإنشاءات في مشروعاتها، وفق الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وأضاف شلبي في رده على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، أن قيمة القرض الذي سيتم الحصول عليه يجري التفاوض بشأنها حاليا، موضحا أن هناك ترحيب كبير من البنوك بتلك الخطوة نظرا لأنها الأولى للشركة.

وتابع أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على إنجاز أكبر قدر ممكن من الإنشاءات لمواجهة التغير الكبير في أسعار مدخلات البناء، كما أنها تعمل حاليا على إعادة النظر في الاستثمارات الخاصة بالمشروع والتي من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار جنيه.