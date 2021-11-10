البطل جروب وQNB الأهلي يوقعان بروتوكول تمويل عقاري مشترك لتمويل 600 وحدة

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وقعت البطل جروب للتطوير العقاري بروتوكول تعاون مع بنك QNB الأهلي لتلبية احتياجات العملاء في الحصول على السكن الملائم وحرصا من البنك على دعم قطاع التمويل العقاري.
وفي بيان للشركة، قال المهندس عماد دوس رئيس مجلس الإدارة، إن التوسع في مبادرات التمويل العقاري يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في شرق وغرب القاهرة.
وأضاف أن الوحدات التي تطرحها الشركة بشروط التمويل العقاري ستكون بمشروعات “روك أيدن” بأكتوبر و”روك فييرا” بالتجمع الخامس بإجمالي 600 وحدة، لافتا إلى أن الوحدات سيتم طرحها وفق المبادرتين الخاصتين بالتمويل العقاري 3% و 8%.
وأشار إلى أن العميل سيقوم بسداد مقدم 20% وسيحصل على تمويل عقاري يصل إلى 30 سنة.
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