فيزا: المدفوعات الرقمية ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.5%

إسلام فضل _ شاركت ليلى سرحان المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فيزا، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر Cairo ICT اليوم، حول جهود فيزا لتحقيق الشمول المالي، وكيف تدعم المنتجات والحلول المبتكرة خطة الحكومة للتحول الرقمي، وكيف يمكن لمصر أن تكون مثالاً عالميًا للشمول المالي بزيادة اعتماد الحكومة للمدفوعات الإلكترونية من خلال الاستفادة من أحدث الحلول التي تقدمها فيزا.

وأوضحت سرحان، أن الشراكات تعد جزءًا كبيرًا من جوهر فيزا، حيث نرى أنفسنا كشريك محلي لجميع أصحاب المصلحة لدينا عبر النظام البيئي للمدفوعات الإلكترونية من الحكومة، من الجهات الفاعلة في الصناعة المالية إلى المستهلكين، لخلق بيئة تمكينية تعزز جهود الشمول المالي، وتوسع اعتماد المدفوعات الرقمية، وتزيد من الاعتماد على هذه الأدوات من خلال توفير حلول تجارية مبتكرة وآمنة وتقلل التلامس.

وأشارت أن فيزا تواصل أيضًا تقديم المشورة بشأن أفضل الممارسات والمعرفة في قطاع المدفوعات الرقمية وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لانتشار المدفوعات الرقمية على الاقتصاد بالإضافة إلى زيادة الشفافية المالية وتحقيق الشمول المالي، حيث يمكن أن يؤدي اعتماد المدفوعات الرقمية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.5%. ”

ومن جانبها قالت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر،ر إن التحول الرقمي أصبح هو القاعدة الجديدة وليس الاستثناء. إن استخدام الخدمات غير التلامسية والمدفوعات الإلكترونية مكن العالم من تحمل تداعيات جائحة عالمية وتسريع جهود التعافي الهائلة.

وأكدت أن جائحة كورونا كانت بمثابة حافز، أدى إلى تسريع تفضيل المستهلكين للمدفوعات الرقمية في غضون أشهر، مما أشعل رغبة التجار في التحول إلى المدفوعات الرقمية وتحسين عروضهم الرقمية لتعزيز أعمالهم في المستقبل “.

وتابعت: “لقد قام البنك المركزي المصري المصري والحكومة المصرية بعمل مثالي في الترويج للمدفوعات الإلكترونية والحلول القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفي جديد يدمج الخدمات الرقمية، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات (API) والتوقيع الإلكتروني وأنماط الدفع الإلكتروني، وتحديد هوية العميل عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيق التشريعات على أرض الواقع والاستخدام الفعال للمدفوعات الإلكترونية لجميع الخدمات الحكومية والمستحقات.

وذكرت أنه بفضل هذه الجهود ، تسير مصر على الطريق الصحيح لتكون في طليعة التوجه العالمي لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، تستفيد فيزا من خبرتها العالمية وشراكاتها لتعزيز رقمنة المدفوعات. ونحن نرى أنفسنا إلى حد كبير كشريك محلي للبنوك والشركات المالية والتجار والحكومات ونتعاون معهم باستمرار لتعزيز النظام البيئي للدفع الرقمي، وهو ما نقوم به أيضًا في مصر.”