البورصة المصرية تتراجع إلى 11480 نقطة وسهم CIB يفقد 1.4%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، ليتداول عند مستوى 11480 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.4%، وأغلق عند مستوى 53 جنيه. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.97% و 2.36% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة المصرية 821.224 مليون جنيه على 195 شركة من خلال 37.302 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 119 شركة مقابل ارتفاع 18 بينما لم تتغير أسعار 58 شركة. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 25.243 مليون جنيه، منها 19.821 مليون جنيه للأفراد، و5.422 مليون جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 22.34 مليون جنيه، منها 20.241 مليون جنيه للمؤسسات، و2.099 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 47.584 مليون جنيه، منها 27.65 مليون جنيه للمؤسسات، و19.933 مليون جنيه للأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.457 1.737 19.22 الحديد والصلب المصرية 1.862 1.922 3.22 مدينة نصر للإسكان والتعمير 2.25 2.32 3.11 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 88.06 90 2.2 سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.81 3.85 1.05 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % رواد السياحة 17.4 13.92 20 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 40.01 32.01 20 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 20.78 16.63 19.97 المجموعة المصرية العقارية 2.08 1.67 19.71 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 62.25 55.92 10.17

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