تأسيس شركة لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع مواصلات مصر

إسلام فضل وإسلام سالم _ شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض TRANSMea تدشين شركة جديدة لادارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشراكة استراتيجية بين شركة السوبر جت ومواصلات مصر. باستثمارات 200 مليون جنيه.

قام بالتوقيع كل من اللواء صبري عبد اللطيف رئيس شركة السوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء او الغاز مضيفاً انه تم شراء 20 أوتوبيس كبير يعمل بالغاز كمرحلة أولى بطول 12 متر وسعة 44 راكب على ان تستكمل باقي اوتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية.

وأوضح أن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب وانظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية وأنظمة التقاطر الإلكترونية وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS.

وأشار الوزير انه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البرى العام من خلال انشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلى الذكى داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.

وتحرص الشركتان على تقدیم خدمة نقل ممیزة داخل العاصمة الإداریة الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكھرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤیة العاصمة الإدارية لتحقیق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنین .

جدير بالذكر ان شركتى سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلك خبرات واسعة فى مجال تقدیم خدمات النقل الجماعى الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز بما لدیھما من كوادر مؤھلة علي تخطیط وتنفیذ ومتابعة وادارة واستغلال المشروعات الضخمة.