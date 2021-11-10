معرض ماكينات صناعة الملابس يبدأ فعاليات دورته الثانية عشر 2 ديسمبر المقبل

يستعد معرض إيجي ستيتش أند تكس (Egy Stitch & Tex)، المعرض الدولي في تطوير صناعة الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، لإطلاق الجزء الثاني من فعاليات نسخته التانية عشر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والمقرر إقامته في الفترة من2 وحتى 5 ديسمبر 2021

ووفق بيان الشركة المنظمة، فإن المعرض يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وهو الجزء الذي يختص بخدمة قطاع ماكينات صناعة الملابس ومستلزماتها.

وأشار البيان إلى أنه بدعم من المجلس التصديري للملابس الجاهزة يشارك في الجزء الثاني من المعرض عدد من وكلاء ومصنعي الماكينات المتخصصة في الخياطة و التطريز و الطباعة على الملابس، وذلك في إطار إستراتيجية مصر وخطتها لدعم صادرات الدولة من الملابس الجاهزة لتحقيق حجم صادرات ب 100 مليار جنيه للجمهورية الجديدة.

وقال وائل القاضي، عضو مجلس إدارة فيجن فيرز، إن الجزء الثاني من معرض إيجي ستيتش آند تكس “Egy Stitch & Tex” يختص بخدمة قطاع ماكينات صناعة الملابس، وما يتعلق بها من الخياطة والتطريز والطباعه على الملابس ومستلزماتها، مؤكدًا أن الجزء الثاني من المعرض يهدف إلى تحقيق إستراتيجية الدولة وخطتها لتنفيذ خطة الدولة فى مبادرة تصدير 100 مليار دولار من أجل تنشيط القطاع ودعم صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأضاف القاضي، أن الجزء الأول من المعرض شهد نجاحًا كبير نظراً لتنوع الماكينات التي كانت تعرض على المشاركين والزائرين بالمعرض، موضحًا أن الجزء الثاني سوف يخلق فرصة كبيرة للتعرف على الابتكارات التكنولوجية والصناعية وما وصل إليه التطور التكنولوجي في الماكينات وإتاحة فرص للتعاون وإقامة شراكات تجارية والتواصل مباشرة مع آلاف المتخصصين والزائرين من مصر والأسواق الواعدة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس إدارة فيجن فيرز، أن الجزء الثاني (الدورة الثانية عشر) لمعرض إيجي ستيتش آند تكس “Egy Stitch & Tex” يشارك به أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية عالمية متخصصة في مجال ماكينات صناعة الملابس والتطريز على مستوى العالم، كما يزور المعرض أكثر من 20 ألف زائر من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه قال هيثم راضي مدير المعرض، إن الدورة الثانية عشر لمعرض إيجي ستيتش آند تكس “Egy Stitch & Tex”، يهدف إلى تحديد مصادر الحصول على تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة التي تشهد طفرات تكنولوجية كبيرة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا من أجل زيادة حجم أعمالها وتحقيق مبيعات استثنائية وفتح قنوات تصدير للعالم.

وأوضح راضي أن معرض إيجي ستيتش أند تكس يعتبر أحد أهم الفعاليات التي تنجح في جذب العديد من الشركات بالإضافة إلى متخصصي الصناعة من الزائرين والخبراء في تقنيات التصنيع.