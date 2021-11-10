إياتا: ارتفاع أسعار النفط سيؤخر تخفيف ديون شركات الطيران

– حذر ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء، من أن أسعار النفط المرتفعة يمكن أن تؤخر جهود شركات الطيران لإعادة التوازن لقوائمها المالية التي ضعفت خلال جائحة كورونا.

وارتفعت أسعار النفط 66% منذ بداية هذا العام مع خروج الاقتصادات من حالة الانغلاق واستمرار عدم كفاية الإمدادات.

وقال والش لرويترز “أعتقد أن الأمر سيكون أشد صعوبة لكنني لا أرى أن بإمكان شركات الطيران تفادي ذلك. سيتعين عليها تعزيز ميزانياتها العمومية”.

وأضاف “سيستغرق الأمر وقتا بالنسبة لبعض شركات الطيران، وقد يتسبب ارتفاع أسعار النفط في إبطاء فترة التعافي”.

وأوضح أن نقص العمالة أيضا يمثل مصدر قلق وخطرا حقيقيا على الصناعة لأول مرة منذ عقود.

وعلى الجانب الإيجابي تزداد الحجوزات الآجلة وتمتد لمدة تصل إلى عام قادم مع رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر.

وقال الرئيس السابق لشركة (آي.إيه.جي) المالكة للخطوط الجوية البريطانية لرويترز إن من المرجح أن تضيف شركات الطيران أعدادا كبيرة من المقاعد بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود على الدخول بسبب فيروس كورونا لكن الطلب القوي سيتغلب على أي مخاوف بخصوص السعة الزائدة عن الحاجة.