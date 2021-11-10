- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بواقع 3 جنيهات.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 الأكثر انتشارا صعد إلى 800 جنيها، في مقابل 787 جنيها بإغلاق الأمس.
فيما ارتفع عيار 18 إلى مستوى 689 جنيها، وصعد عيار 24 أيضا ليلامس منطقة 911 جنيها، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و400 جنيها.
وذكر أن الأسعار العالمية تشهد موجة واضحة من التذبذب وعدم الاستقرار لتنزل إلى 1847 دولارا للأوقية بعدما كانت قد لامست عتبة 1852 دولارا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب المحلية ترتفع 3 جنيهات بعد استقرار الأمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.