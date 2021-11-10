أسعار الذهب المحلية ترتفع 3 جنيهات بعد استقرار الأمس

شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بواقع 3 جنيهات.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصرحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 الأكثر انتشارا صعد إلى 800 جنيها، في مقابل 787 جنيها بإغلاق الأمس.

فيما ارتفع عيار 18 إلى مستوى 689 جنيها، وصعد عيار 24 أيضا ليلامس منطقة 911 جنيها، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و400 جنيها.

وذكر أن الأسعار العالمية تشهد موجة واضحة من التذبذب وعدم الاستقرار لتنزل إلى 1847 دولارا للأوقية بعدما كانت قد لامست عتبة 1852 دولارا.