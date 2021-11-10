مال وأعمال

نجيب ساويرس يتوقع 10 مليارات جنيه مبيعات مشروع أورا في الساحل الشمالي

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العربية دوت نت – قال الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، المهندس نجيب ساويرس، إن القطاع العقاري في مصر واعد جداً وأكثر حظا في الفترة الأخيرة، وأغلب المطورين لديهم مبيعات جيدة.

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وأضاف ساويرس، في مقابلة مع العربية، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبل العقاري في دبي، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها وضع متميز يتمثل في زيادة الطلب عن العرض في السوق العقاري، ومدد تقسيط طويلة.

وأشار إلى أن شركته لا تبني عقارات غير مباعة؛ لأن المشكلة الأساسية حاليا هي ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الشحن بنسبة كبيرة، وهو ما أدى إلى تقلص هوامش الربح، وبالتالي يصبح مكسب المشروع ضئيلا في النهاية.

وأوضح نجيب ساويرس أن هوامش الربح لدى شركة أورا تقلصت بنسبة 60% نتيجة تضاعف تكاليف البناء المتمثلة في أسعار الحديد والأسمنت والشحن، وكل تلك العوامل تقلص هامش الربح ولا تتحمله المشاريع العقارية.

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بشأن مشاريع الشركة قال ساويرس، إنها حصلت على عقد أرض الساحل الشمالي ولا بد أن يبدأ البيع عقب صدور القرار الوزاري بشأنها، وحاليا بدأت الشركة الحجوزات وهي مبشرة جداً ويتوقع أن تزيد عن 10 مليارات جنيه خلال سنتين، في المشروع.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع الشركة في الشيخ زايد انتهت بالكامل بمبيعات تراوحت بين 5.5 إلى 6 مليارات جنيه، وبدأ البيع في المرحلة الثانية والمبيعات جيدة، وفي التجمع فتح باب الحجز في المرحلة الأولى.

وأوضح ساويرس، أن مشروع الساحل الشمالي يتمثل في بناء عدد فيلات، وخلفها مدينة كاملة للشباب بأسعار وحدات منخفضة السعر مقارنة بأسعار الفيلات.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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