نيفين جامع: 30% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال النصف الأول

دوت الخليج – بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع المهندس يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والصناعي والاستثماري، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها حاليا الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للقاهرة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية وتعزيز أواصر الصلة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصري والأردني.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في مصر والأردن وحرصهما على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأوضحت جامع أن اللقاء تناول أيضا ملف التعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق لتحقيق أقصى استفادة من المباحثات والمفاوضات التي جرت خلال الشهور الماضية والوصول إلى إطار عام لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي المشترك بما في ذلك تذليل أي عقبات تحول دون انسياب حركة التجارة وكذا تعزيز التعاون الصناعي بين شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث.

ولفتت جامع أن حجم التبادل التجارى السلعي بين البلدين شهد تطورا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري حيث بلغ 370 مليون دولار مقابل 283 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 30%، منها 292 مليون دولار صادرات مصرية و78 مليون دولار واردات من الجانب الأردني.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى الإمكانات والمقومات التصنيعية المتوافرة في مصر والأردن التي يمكن البناء عليها لإحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة.

ومن جانبه، أكد المهندس يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والصناعى والاستثماري المشترك مع مصر خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط قيادة وحكومتي البلدين.

وأشار إلى أن زيارة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية لمصر حاليا، تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين مصر والأردن، وتمهيدا أيضا لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات كافة، وعلى مختلف الأصعدة.

وأوضح الشمالي أنه زار الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي خلال شهر أكتوبر الماضي حيث أشاد بجودة المحتوى المقدم بالجناح الذي تتجلى فيه عظمة مصر والمصريين في كل ركن من أركان الجناح ولا سيما المحتوى الخاص بالتابوت الفرعوني والمستنسخات الأثرية والمبادرات المصرية في مختلف المجالات.

حضر اللقاء: الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، ومهند غوش، المستشار التجاري بالسفارة الأردنية بالقاهرة.