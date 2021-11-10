البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي في أكتوبر يرتفع إلى 5.2% على أساس سنوي

دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري المصري أن معدل التضخم الأساسي في أكتوبر سجل 5.2% على أساس سنوي ارتفاع من 4.8% في سبتمبر.

وأشار المركزي، في بيان قبل قليل، إلى أن الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين سجل 2.1% في أكتوبر مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام الماضي، و0.4% في سبتمبر الماضي.

ونوه البيان إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، سجل معدلا بلغ 1.5% في أكتوبر مقابل 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.1% في سبتمبر الماضي.

وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.3% في أكتوبر مقابل 6.6 في سبتمبر 2021.