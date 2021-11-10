: البحرين تستعد لجمع ملياري دولار من خلال سندات على شريحتين

– تستعد البحرين لجمع ملياري دولار، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسرع فيه الدولة الخليجية المثقلة بالديون الخطى لجمع سيولة إضافية في ظل توقعات بتشديد شروط التمويل.

وأظهرت صحيفة الشروط التي اطلعت عليها أن المنامة تسوق سندات مقومة بالدولار على شريحتين، تتألف من صكوك إسلامية وسندات تقليدية.

وكشفت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي يتراوح بين 4.25% و4.375% للصكوك الإسلامية لأجل 7.5 سنة، وبين 6% و6.125% لسندات لأجل 12.5 سنة.

وتم تقليص هذه المستويات لاحقا مع تدفق طلبات تزيد قيمتها عن 4.7 مليار دولار.

تشترك بنوك BNP Paribas و citi bank و J.P Morgan وبنك البحرين الوطني في ترتيب بيع السندات التي يتوقع أن يتحدد سعرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقامت الدول الخليجية الأخرى السعودية والكويت والإمارات بدعم الاقتصاد البحريني في عام 2018 عن طريق حزمة إنقاذ مالي بلغت 10 مليارات دولار.

وارتبط هذا الدعم بخطط لإصلاح وضعها المالي من خلال كبح الإنفاق الحكومي، لكن بعد أن ضغطت أزمة فيروس كورونا على ماليتها العامة.

وتوقعت وكالة moody’s للتصنيف الائتماني أمس أن تتلقى البحرين تمويلا إضافيا من حلفائها الخليجيين لتغطية احتياجاتها وتخفيف مخاطر السيولة.

وكررت السعودية والكويت والإمارات الشهر الماضي دعمها لخطط البحرين لضبط ميزانيتها، لكن الدول لم تلتزم علنا بتقديم تمويل إضافي.

وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في عام 2018.

لكن يتوقع الصندوق أن يتعافي الاقتصاد البحريني بشكل تدريجي هذا العام وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 2.4% وأن يستمر في النمو خلال عام 2022 ويسجل 3.1%.