مال وأعمال

عقود النفط الأمريكي تخسر دولارين للبرميل

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العربية دوت نت – واصلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي خسائرها مع هبوطها دولارين للبرميل، بعد أن كانت قد تلقت دعما في تداولات سابقة من هبوط مخزونات النفط والوقود المحلية الأسبوع الماضي.

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كانت الأسعار قبل هبوطها قد تلقت دعما من رفع الولايات المتحدة قيود السفر بجانب علامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب، بينما يبقى شح في الإمدادات.

وقالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر. وتراجعت مخزونات البنزين 4.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 3.3 مليون برميل.

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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 84.78 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 2.7%، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولار للبرميل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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