طلعت: نمو قطاع الاتصالات 16% ومساهمته بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي

دوت الخليج – شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة إفريقيا الذكية، التابع للاتحاد الإفريقى والذي عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمي الموحد في القارة بمشاركة 25 دولة إفريقية.

ومجلس إدارة مبادرة إفريقيا الذكية هو أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للمبادرة، والذي ينعقد مرتين في العام على مستوى رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المبادرة، بالإضافة إلى السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوض الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة.

ويوافق المجلس ويقرر التوصيات والقرارات الاستراتيجية التي ترفعها لجنة التيسير المشكلة من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقرار خطة العمل والميزانية السنوية للمبادرة، وكذلك الموافقة على المشروعات الاساسية التي ستتبناها المبادرة.

وخلال الكلمة، أكد الدكتور عمرو طلعت أن جائحة كورونا أبرزت الدور الهام والحيوي للتكنولوجيا، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات الواعدة؛ حيث سجل معدل نمو بنسبة 16% كما ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2020/2021.

وأشار طلعت إلى مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية، والتي أثمرت عن ارتفاع متوسط الإنترنت الثابت إلى 44.7 ميجابت/ ثانية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لربط المنازل في 4500 قرية بشبكة الألياف الضوئية لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن.

وأكد أن مصر تستهدف إطلاق 200 خدمة رقمية بحلول عام 2023، بالتوازي مع تطوير الأداء الحكومي لتحقيق التحول إلى حكومة تشاركية بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ استراتيجية لبناء المهارات الرقمية وفقا لنهج هرمي بهدف تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تمت مضاعفة ميزانية التدريب خلال 3 سنوات بمقدار 22 مرة، وكذلك مضاعفة عدد المتدربين بمقدار 50 ضعفا.

وأشار إلى أنه يتم نشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات لإتاحة التدريب التقني ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال للطلاب والخريجين؛ موضحا “الطفرة” التي حققها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

كما أشاد الدكتور عمرو طلعت بمبادرة إفريقيا الذكية والمشروعات الرائدة لها، والتي تعد مصدرا لنقل الخبرات العملية.

ووجه التهنئة للمبادرة على مشروع “الثورة الصناعية الرابعة والابتكار والذكاء الاصطناعي”؛ داعيا إلى التعاون المشترك والتكامل مع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الإفريقي، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات فى بناء القدرات الرقمية فى اطار المشروعات والمبادرات التي اطلقتها مصر ومنها المبادرة الرئاسية “كأس إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، والمركز المصرى الإفريقى للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الإقليمي للتدريب البريدي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر أنشأت جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) في العاصمة الإدارية الجديدة، كأول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به في إفريقيا والشرق الاوسط؛ حيث تهدف إلى مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير التعليم والبحث على مستوى عالمي بالتعاون مع الجامعات الدولية الرائدة، مثل جامعة بيردو ويست لافييت ومينيسوتا.