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روسيا تضخ المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

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سي إن بي سي – ضخت روسيا المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر بولندا وروسيا البيضاء وكذلك أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تهدئة بعض المخاوف الأوروبية بشأن نقص الإمدادات قبل الشتاء وأسهم في انخفاض أسعار الجملة.

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كان انخفاض الإمدادات إلى أوروبا وعكس اتجاه تدفقات الغاز شرقا إلى بولندا بدلا من التوجه غربا إلى ألمانيا الأسبوع الماضي قد أدى إلى تفاقم ضغوط الإمدادات في أوروبا، وتسبب في ارتفاع الأسعار بالنسبة لقطاع الصناعة وكذلك المستهلكين.

وبناء على أمر من الرئيس فلاديمير بوتين ضخت روسيا الغاز إلى ألمانيا مرة أخرى في وقت متأخر من يوم الاثنين بالإضافة لزيادة الإمدادات إلى أوروبا وإعادة بناء المخزونات الروسية هناك بمجرد إعادة ملء صهاريج التخزين المحلية.

وقالت شركة Gazprom للغاز المملوكة للدولة في روسيا أمس الثلاثاء إنها بدأت في ملء مخزوناتها في أوروبا.

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ساهمت الإمدادات الروسية في انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي بالمنطقة الأوروبية، رغم أن محللين قالوا إنه سيتعين أن تفعل روسيا المزيد لتهدئة القلق في أوروبا من أجل تحقيق انخفاض مهم.

وفي مؤشر على تراجع حدة المخاوف في أوروبا، انخفض مؤشر الغاز الهولندي للعقود الآجلة، وهو مؤشر قياسي أوروبي بما وصل إلى 9% إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من نوفمبرخلال تعاملات جلسة الأربعاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهم رئيس شركة Naftogaz الأوكرانية للطاقة المملولكة للدولة، روسيا بأنها تحاول ابتزاز أوروبا للمصادقة على خط أنابيب Nord stream 2 بالإبقاء على إمدادات الوقود منخفضة.

وخط الأنابيب، الذي تعارضه واشنطن لأنه يلتف حول أوكرانيا، اكتمل بناؤه لكنه يحتاج لموافقات من ألمانيا لتسليم الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

وحثت روسيا السلطات الألمانية في منتصف شهر أكتوبر الحالي، على المصادقة على خط أنابيب الغاز Nord Stream 2 قبل الموعد النهائي في الثامن من يناير.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير تشيزوف قوله إن مثل هذه الخطوة ستعود بالنفع على المستهلكين الأوروبيين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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