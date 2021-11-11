بوينج توافق على تعويض ذوي ضحايا كارثة الطائرة الإثيوبية

وكالات – وافقت شركة “بوينج” الأمريكية على تعويض أهالي ضحايا كارثة طائرة “بوينج 737 ماكس”، التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019.

ولم يتم الكشف عن حجم التعويضات، ومن المقرر أن تقر المحكمة الاتفاق بين الطرفين.

يذكر أن حادث طائرة “بوينج 737 ماكس” للخطوط الجوية الإثيوبية، التي كانت في رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي، أسفر عن مقتل 157 شخصا.