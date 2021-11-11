مال وأعمال

المنجم للأغذية تعلن طرح 30% من أسهمها في البورصة السعودية

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العربية نت _ أعلنت شركة المنجم للأغذية، إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدارج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

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وذكرت الشركة، في بيان، أن عملية الطرح العام الأولي تتمثل في طرح 18 مليون سهم تمثل 30%من رأس مال الشركة.

وبشكل مبدئي، سيتم تخصيص 100% من الأسهم المطروحة بشكل مؤقت للمستثمرين المؤسساتيين. وقد يتم تخفيض هذه الحصة إلى 16 مليون و 200 ألف سهم، تمثل 90 % من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأشارت الشركة إلى أن العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للاستثمار المؤسسي، سيُعدّل، بناء على اكتتاب المستثمرين الأفراد.

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وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على الإدراج في السوق الرئيسية بتاريخ 17 أغسطس 2021، في حين حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح في 28 سبتمبر 2021.

وأوضحت الشركة أن السعر النهائي للأسهم المطروحة سيحدد بعد االنتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

وتتولى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عملية المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل للشركة.

وتُعد “المنجم للأغذية” إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجا تشغيليا فريدا يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.

وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2.5 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال بزيادة 111% عن عام 2019.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 1.243 مليار ريال بانخفاض طفيف مقابل 1.289 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجة لزيادة العروض الترويجية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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