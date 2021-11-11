مال وأعمال

ترحيب بقرارات تنشيط البورصة ومطالب بالمزيد

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ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستدرس تخفيضًا إضافيًّا لمقابل الخدمات الخاصة بالتداول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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