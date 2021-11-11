ترحيب بقرارات تنشيط البورصة ومطالب بالمزيد

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستدرس تخفيضًا إضافيًّا لمقابل الخدمات الخاصة بالتداول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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