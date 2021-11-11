الليرة التركية تهوى لأدنى مستوى على الإطلاق مع تزايد مخاوف التضخم

– تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار اليوم الخميس، بعد بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي.

واستقرت الليرة التركية عند 9.9050 مقابل الدولار في الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت إلى 9.91 دولار ومتراجعة 0.6 بالمئة عن إغلاق الجلسة السابقة. وفقدت العملة حوالي 25 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.