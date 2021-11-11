التوفيق للتأجير التمويلي تحقق 117.3 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي- أيه.تي. ليس، في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 117.347 مليون جنيه مقابل 55.307 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 466.794 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 381.101 مليون بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 215.67 مليون جنيه مقابل 117.079 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.84 جنيه مقابل 0.41 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفع صافي الأرباح إلى 117.287 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.241 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 401.93 مليون جنيه مقابل 381.101 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصرح طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن نتائج التسعة أشهر من العام المالي 2021 تعتبر أفضل نتائج للشركة على الإطلاق وارجع ذلك إلى مايلي: تمكنت الشركة خلال التسعة أشهر من العام المالي 2021 من تحقيق نتائج أعمال متميزة ومؤشرات أداء غير مسبوقة مدفوعة بحجم العقود المنفذة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، والتي بلغت حوالي 1.869 مليون جنيه صافي تمويلات وكذلك مدفوعة بأرباح عملية التوريق والتي تم الانتهاء منها في فبراير الماضي.

ورصد فهمي 4 أسباب وراء تصنيف هذا العام من أفضل أعوام الشركة :-

1- من حيث صافي الربحية والتي بلغت حوالي 120 مليون جنيه كما في قائمة المركز المالي في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 55 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق حيث أن ما تحقق من صافي ربح في التسعة أشهر من العام المالي 2021 مدفوعا بأرباح عملية التوريق لم يتحقق في أي من الأعوام المالية الكاملة الستة عشر الماضي، وأن صافي ربح التسعة أشهر لعام 2021 يزيد بنسبة 117.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

2- من حيث حجم العقود المنفذة والتي بلغت 1.869 مليون جنيه وهو يعتبر أكبر حجم عقود تم تنفيذها في فترة مالية طيلة عمر الشركة، وهو إنجاز غير مسبوق يحسب لكافة العاملين والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الموقر من حيث حسن التخطيط والتنفيذ مع الحفاظ على جودة المحفظة ونسب الربحية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة ضخت تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه في القطاع الطبي والرعاية الصحية بتمويل مشترك مع إحدى المؤسسات المصرفية لأحد أكبر المؤسسات الطبية في مصر والشرق والأوسط.

3- انطلاق نشاط التخصيم خلال العام المالي 2021 بصورة واعدة لتحقيق نتائج متميزة خلال الأعوام القادمة.

4- أن الشركة بصدد دراسة التوقيت الملائم للقيام بعملية توريق تالتة لجزء من محفظتها الائتمانية وذلك خلال العام المالي 2022.