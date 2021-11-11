مال وأعمال

إعمار العقارية تعلن تفعيل قرار الاندماج مع إعمار مولز بنهاية تداولات 21 نوفمبر

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العربية نت _ أعلنت إعمار العقارية عن اكتمال شروط عملية الاندماج مع إعمار مولز، مع عدم وجود أي اعتراضات على العملية.

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وسيتم تفعيل قرار الاندماج وزيادة رأسمال إعمار العقارية بنهاية يوم تداول 21 من نوفمبر الحالي في سوق دبي المالية.

ومن المتوقع أن تصدر إعمار العقارية نصف سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم واحد من أسهم إعمار مولز وزيادة رأسمال الشركة إلى حوالي 8.2 مليار درهم.

وفي أكتوبر الماضي، أقرت الجمعية العمومية لإعمار العقارية على قرار الاندماج، تمت الموافقة على إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال “إعمار مولز” بعد إتمام عملية الاندماج، وتحويلها لصالح إعمار لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل للشركة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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