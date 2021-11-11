صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بداية التعاملات تفاؤلا بالحزم التحفيزية لسوق المال

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، تفاؤلا بالحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومة أمس لدعم سوق المال.

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وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.45%، ليتداول عند مستوى 11532 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.55% و 0.64% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية 147.233 مليون جنيه، على 152 شركة من خلال 4.388 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 30 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 115 شركة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 62.524 مليون جنيه، منها 62.337 مليون جنيه للمؤسسات، و186.714 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 61.553 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 70.509 مليون جنيه، مقابل 8.956 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 970.704 ألف جنيه، منها 573.892 ألف جنيه للمؤسسات، و396.812 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر بني سويف للأسمنت 24.01 26.64 10.95 العربية للصناعات الهندسية 2.17 2.31 6.45 الشمس للإسكان والتعمير 6.13 6.46 5.38 العربية للمحابس 1.341 1.409 5.07 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 3.01 3.13 3.99

الأسهم الأكثر انخفاضا