وزير الاتصالات يبحث فرص التعاون مع البنك الدولي في مجال التحول الرقمي والبنية التحتية

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور بول نومبا اوم المدير الاقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

تناول اللقاء المرحلة الجديدة من الشراكة وفرص التعاون في مجال التحول الرقمي والبنية التحتية، واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة بخطط تطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على حرص وزارة الاتصالات على توفير الانترنت لكافة المواطنين بأسعار مناسبة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمواطنة.

ولفت إلى الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإقامة بنية تحتية معلوماتية فى 4500 قرية على مستوى الجمهورية وذلك عن طريق توفير إنترنت فائق السرعة بالمنازل من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وانشاء محطات محمول تشاركية، وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه المجال.

وأشار إلى سعى الوزارة للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس فى خدمة القطاع الصناعي لاسيما الصناعات اللوجيستية.

وأوضح طلعت سعى مصر لتصبح مركزا اقليميا فى صناعة مراكز البيانات؛ مشيرا الى انه من المقرر مع حلول العام القادم ان يصل عدد الكابلات التى تمر بالأراضي المصرية الى 18 كابلا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن وكذلك زيادة عدد محطات انزال الكابلات البحرية الدولية إلى عشرة محطات انزال خلال العام الحالي.

ونوه إلى انه تم إطلاق شبكة دولية حول القارة الأفريقية بالكامل (HARP) وهي مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية تربط القارة الأفريقية بأكملها بأوروبا عن طريق فرنسا وإيطاليا والبرتغال ومقرر دخول النظام فى الخدمة فى عام 2023؛ معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.

واستعرض جهود الدولة للوصول الى مجتمع رقمي يتبني ويدمج التقنيات في كافة المجالات والتى أثمرت عن اطلاق مايقرب من 100 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية مع العمل على زيادة الخدمات تباعا؛ لافتا إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ مشروع لانشاء نظم للبرمجيات الحكومية والذي يتم من خلاله اتاحة خدمة حكومية تشاركية جديدة.

كما نوه الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر انشأت المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي والذي تم من خلاله اطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه تم إنشاء مركز للابتكار التطبيقي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة فى مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصرى حيث تم اقامة شراكات دولية لتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها الرعاية الصحية، والزراعة، بالاضافة الى التعاون مع اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات فى مجال اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما تقود مصر مجموعة العمل العربي ومجموعة العمل الافريقي، مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى خلال عام واحد.

ولفت إلى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتوسع في نشر مراكز ابداع مصر الرقمية لإتاحة التدريب التقني ودعم الابداع الرقمي وريادة الأعمال؛ موضحا الطفرة التى يشهدها قطاع الشركات الناشئة وريادة الاعمال في مصر.

ومن جانبه؛ اوضح الدكتور بول نومبا اوم المدير الاقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، أن المرحلة الحالية تشهد صياغة المرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر و البنك الدولي؛ معربا عن سعى البنك الدولى لتعزيز هذه الشراكة؛ مثمنا على جهود الوزارة بالعمل بعدد من توصيات البنك الدولي وتفعيلها.

واضاف أن البنك الدولي لديه أولوية بقضية تغير المناخ والتحول الرقمي؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا على أن مصر تمتلك كافة المقومات والكفاءات الرقمية القادرة على إنجاح وتسريع عمليات التحول إلى مجتمع رقمي.

كما اكدت مارينا ويس المدير الاقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن البنك لدية أجندة أولويات ويسعى لدعم الجهود المصرية؛ مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات هي عماد التنمية في مصر وعنصر أساسي لتحقيق نمو شامل.

حضر الاجتماع؛ المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وتامر طه مستشار وزيرة التعاون الدولى للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليفن براديت مدير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بالبنك الدولي.