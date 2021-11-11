- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ تحولت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية للخسارة في أول 9 أشهر من العام الجاري، مسجله صافي بقيمة 579.452 ألف جنيه، مقابل 1.166 مليون جنيه أرباح بالفترة المقارنة.
وتراجعت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 60 ألف جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.032 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 940 ألف جنيه مقابل 996.692 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغربية الإسلامية للتنمية تسجل 579.5 ألف جنيه خسائر خلال 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.