الغربية الإسلامية للتنمية تسجل 579.5 ألف جنيه خسائر خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية للخسارة في أول 9 أشهر من العام الجاري، مسجله صافي بقيمة 579.452 ألف جنيه، مقابل 1.166 مليون جنيه أرباح بالفترة المقارنة.

وتراجعت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 60 ألف جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.032 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 940 ألف جنيه مقابل 996.692 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.