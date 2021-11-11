إيفرجراند تتجنب جولة تعثر بعد سداد مدفوعات بقيمة 148 مليون دولار

نيويورك تايمز _ تجنبت مجموعة إيفرجراند الصينية، تخلف جديد عن السداد، وقال حاملي السندات، إن الشركة سددت فوائد تصل إلى 148 مليون دولار أمس الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء فترة السماح، بحسب ما نقلته نيويورك تايمز.

لم تكن تلك المرة الأولى التى تباغت فيها إيفرجراند الأسواق وتقتنص نجاحا فى السداد خلال اللحظات الاخيرة، إذ سددت على الطريقة نفسها سندات أواخر اكتوبر الماضي، كما نجحت فى تمديد سندات أخرى لمدة 3 أشهر.

ورغم الأنباء الباعثة على الارتياح، لكن ستاندرد آند بورز جلوبال S&P Global Ratings حذرت من موجة تعثر فى سوق العقارات السكنية في الصين، لأن ما تتعرضله الشركات أحبط معنويات المستثمرين فى العقارات وبخاصة المنازل ما قد يعمق عدوى التعثر فى السوق الصينية.

وتفاعلت أسواق الأسهم الآسيوية مع تلك الأنباء السارة، ودفعها لتجاهل مخاوف التضخم بعدما تجاوز أعلى مستوياته فى 31 عاما فى الولايات المتحدة وساعدها فى ذلك أيضا إجازة البنوك فى الولايات المتحدة اليوم.