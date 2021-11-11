مال وأعمال

جيه دي الصينية تحقق مبيعات بقيمة 48 مليار دولار في يوم العزاب

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وكالات _ حققت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة “جيه دي” مبيعات بلغت 311.4 مليار يوان (48.6 مليار دولار) عبر منصاتها اليوم وذلك خلال حدث يوم العزاب، وبذلك تحطم الشركة رقمها القياسي في العام الماضي.

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ويشار إلى أن الرقم الذي حققه شركة جيه دي، يعد مبلغ المال الذي يتم التعامل عبر منصات التجارة الإلكترونية الخاصة به ولا يترجم مباشرة إلى إيرادات للشركة، ولا يأخذ في الاعتبار العناصر التي تم إرجاعها.

ومع ذلك، فإن الأرقام التي تحققها المنصات الصينية تدل على شهية المتسوقين الصينيين في يوم العزاب الذي دائما ما يغلب أرقام الجمعة السوداء وسايبر الاثنين في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.

في العام الماضي بلغ إجمالي حجم تعاملات جيه دي 271.5 مليار يوان (42.41 مليار دولار)، ولا يزال هناك عدة ساعات متبقية من يوم العزاب الذي ينتهي في منتصف ليل يوم الجمعة بتوقيت الصين، بحيث سيزداد حجم المعاملات.

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ولم تصدر شركة علي بابا المنافسة لجيه دي أي أرقام للمعاملات عبر منصاتها حتى الآن.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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