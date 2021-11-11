السعودية تصدر صكوكا وسندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار

سي ان بي سي _ عادت السعودية إلى أسواق الدين العالمية مرة آخرى لجمع مليارات الدولارات من إصدار خليط ديون من صكوك وسندات دولية، بحسب ما أظهرته وثيقة أطلعت عليها CNBC عربية.

وجمعت الرياض من خلال طرح صكوك بنحو ملياري دولار لأجل 9.5 سنوات وبعائد يبلغ نحو 4.25%.

فيما سعرت السعودية أيضا سندات دولية بنحو 1.25 مليار دولار لتبلغ الحصيلة الإجمالية للطرح نحو 3.25 مليار دولار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت مصادر لـ”CNBC عربية” إن السعودية ستعود لأسواق الدين العالمين لجمع ما بين 4-8 مليارات دولار مع انخفاض تكلفة التمويل في أسواق الدين العالمية.