أسهم البنوك السعودية تتداول عند أعلى مستوياتها.. والمؤشر العام يقترب من تجاوز 11900 نقطة

وكالات _ يقترب المؤشر العام للسوق السعودية من تجاوز مستويات ا11900نقطة، ليعزز اختراقه لتلك المستويات الهامة والتي تعد الأعلى منذ 13 عام تقريبا.

وقفزت أسهم البنوك الكبرى، لتتداول عند أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ الإدراج، وتحديدا سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.

جنبا إلى ذلك تأتي بنوك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي، اليت نجحت في تسجيل مستويات قياسية هى الأخرى.

ويتتداول مصرف الراجحي خلال تلك اللحظات قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 150 ريال بارتفاع يبلغ نحو 1%.

جاء ارتفاع السهم بعد تداولات بلغت 280 مليون ريال ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولات من حيث السيولة بعد التعامل على 1.82 مليون سهم عبر تنفيذ 4250 صفقة.

ولا يزال البنك الأهلي السعودي يحلق أعلى مستوياته على الإطلاق والتي بلغها منذ أيام ليصل إلى مستويات اعلى الـ70 ريال.

وراتفع السهم خلال تعاملات اليوم الخميس في حدود الـ2 ريال بتداولات بلغت نحو 160 مليون ريال بعد التعامل على 2.85 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 1.55 ألف صفقة.

ونجحت أسهم بنك الرياض في كسر مستويات الـ30 ريال لتصل إلى اعلى مستوياتها منذ 15 عام وتحديد منذ عام 2006.

وارتفعت اسهم بنك الرياض طفيفا إلى مستويات 30.15 ريال بتداولات بلغت نحو 37 مليون ريال بعد التعامل على 1.25 مليون سهم عبر تنفيذ 790 صفقة.

ولا يزال سهم البنك السعودي الفرنسي يتداول أعلى مستوياتها خلال 14 عام وتحديدا منذ عام 2007قرب مستويات الـ50 ريال.

وارتفعت أسهم السعودي الفرني في حدود 2.5% إلى مستويات 49.5 ريال بتداولات بلغت نحو 26 مليون ريال بعد التعمل على 520 ألف سهم عبر تنفيذ نحو 450 صفقة.

ويتداول البنك العربي خلال تك اللحظات أعلى مستوياته قرب عام ونصف عند مستويات 23.88 ريال بارتفاع تبلغ نسبته 0.42% بتداولات تبلغ حوالي 10 ملايين ريال.

وأكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيفها لأربع شركات سعودية، هي “أرامكو السعودية” و”سابك” و”إس تي سي” و”السعودية للكهرباء”، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت موديز أن هذه التصنيفات جاءت نتيجة تأكيد التصنيف السيادي للمملكة، كما تعكس الروابط الائتمانية بين حكومة المملكة وكل من الشركات الأربع.

وبيّنت أنه بسبب هذه الروابط فإن الشركات معرضة لعوامل البيئة المحلية، والتي تشمل العوامل السياسية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية.