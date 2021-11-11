مال وأعمال

مخاوف التضخم المرتفع تدعم أسعار الذهب.. والبلاديوم يقفز 1.7%

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وكالات _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن دفعت زيادة كبيرة في التضخم الأمريكي المستثمرين لطلب الأمان الذي توفره المعادن النفيسة.

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وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1861.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1863.80 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 يونيو، أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي مما عزز الإقبال على الذهب للتحوط من التضخم.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة والبلاتين في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 24.95 دولار و1981.05 دولار للأوقية على الترتيب، وارتفع البلاديوم 1.7 في المائة إلى 2054.42 دولار للأوقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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