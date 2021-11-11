أوبك تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.6%

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سي ان بي سي _ أظهر التقرير الشهري لمنظمة أوبك، أن المنظمة أبقت على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.6% في 2021، و عند 4.2% في 2022.
وبحسب التقرير، فقد خفضت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ 160 ألف ب/ي في 2021.
كما أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 4.2 مليون ب/ي في 2022.
وأبقت أوبك كذلك على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك دون تغيير عند 700 ألف ب/ي في 2021.
وأبقت على توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك دون تغيير عند 3 مليون ب/ي في 2022
وبحسب التقرير، فقد تم خفض لتوقعات نمو الطلب على نفط أوبك بشكل طفيف بـ 100 ألف ب/ي لعامي 2021 و2022
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