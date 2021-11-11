مال وأعمال

المفوضية الأوروبية تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو 5% في 2021

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سي ان بي سي _ توقعت المفوضية الأوروبية، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 5% في 2021 و 4.3% في 2022، و2.5 % في 2023.

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وبحسب المفوضية، فإن سوق العمل في منطقة اليورو يشهد تحسنا ملحوظا مع خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة، كما أن سوق العمل سيكمل رحلة التعافي في 2022

وترى المفوضية أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الإنفاق الشخصي والاستثمارات.

كما توقعت أن ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 3.2% في 2023 من 2.7% في 2020.

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وتوقعت المفوضية، أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 2.4% في 2021 و 2.2% في 2022.

وبالنسبة للعجز الحكومي فقد قالت المفوضية، إنه سينخفض إلى 6.6% في 2021 و 3.6% في 2022.

كما توقعت استمرار عدم اليقين في الأسواق بسبب جائحة كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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