المفوضية الأوروبية تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو 5% في 2021

سي ان بي سي _ توقعت المفوضية الأوروبية، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 5% في 2021 و 4.3% في 2022، و2.5 % في 2023.

وبحسب المفوضية، فإن سوق العمل في منطقة اليورو يشهد تحسنا ملحوظا مع خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة، كما أن سوق العمل سيكمل رحلة التعافي في 2022

وترى المفوضية أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الإنفاق الشخصي والاستثمارات.

كما توقعت أن ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 3.2% في 2023 من 2.7% في 2020.

وتوقعت المفوضية، أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 2.4% في 2021 و 2.2% في 2022.

وبالنسبة للعجز الحكومي فقد قالت المفوضية، إنه سينخفض إلى 6.6% في 2021 و 3.6% في 2022.

كما توقعت استمرار عدم اليقين في الأسواق بسبب جائحة كورونا.