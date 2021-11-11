مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.81% والسبعيني يقفز بأكثر من 3% ختام التعاملات

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.81%، ليتداول عند مستوى 11573 نقطة.

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وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.23%، وأغلق عند مستوى 52.88 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.08% و 2.72% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 894.699 مليون جنيه على 197 شركة من خلال 39.293 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 120 شركة مقابل تراجع 16 بينما لم تتغير أسعار 61.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 72.131 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 106.107 مليون جنيه، مقابل 33.976 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6.190 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 11.319 مليون جنيه، مقابل 5.128 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 78.321 مليون جنيه، منها 78.158 مليون جنيه للمؤسسات، و163.638 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 55.92 63.59 13.72 مصر بني سويف للأسمنت 24.01 26.99 12.41 مدينة نصر للإسكان والتعمير 2.32 2.59 11.64 الشمس للإسكان والتعمير 6.13 6.84 11.58 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 32.01 35.51 10.93

الأسهم الأكثر انخفاضا