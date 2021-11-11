بنك الكويت الوطني – مصر يحقق 1.1 مليار جنيه أرباحا خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ حقق بنك الكويت الوطني – مصر صافي أرباح بقيمة 1.050.806 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.097.488 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع صافي الدخل من العائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.032.524 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.992.083 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 4.321.106 مليار جنيه مقابل 4.409.943 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وانخفضت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 2.288.582 مليار جنيه مقابل 2.417.86 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وسجلت ربحية السهم 1.89 جنيه مقابل 1.98 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.