العراق يخطط لزيادة صادرات النفط إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022

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_ قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده تخطط لزيادة صادرات الخام إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2022.
وأضاف وزير النفط العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع وحيد أليكبيروف، رئيس شركة النفط الروسية “لوك أويل”: “أن الرقم لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان في شمال البلاد”.
وأشار عبد الجبار، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات العراق، باستثناء صادرات كردستان، حوالي 3.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر القادم.
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